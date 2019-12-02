В Приморском районе водитель каршеринга влетел в припаркованное авто и ушел

Оба автомобиля в результате инцидента пострадали.

Об этом стало известно в ночь со 2 на 3 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что столкновение произошло на Стародеревенской улице – участниками аварии стали каршеринг и «Ауди». Водитель арендованного автомобиля недолго думая покинул салон и скрылся с места происшествия, оставив помятые машины стоять на морозе.

Каково же будет удивление владельца припаркованной «Ауди», когда он выйдет утром из дома, чтобы поехать на работу, остается только догадываться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на шоссе Революции «прилег» на встречке «КамАЗ» с мусором. Информации о пострадавших в аварии пока нет, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются. Инцидент спровоцировал пробку в этом районе.