На заводе в Пекине произошел взрыв, один человек погиб

На северо-востоке Пекина в Китае произошел взрыв на заводе по переработке пищевых полуфабрикатов. В результате случившегося погиб один человек. Еще двое числятся пропавшими без вести.

ЧП произошло сегодня в ночь на вторник, 3 декабря, в 3:07 по местному времени в районе Шуньи. По московскому взрыв случился в понедельник в 22:07.

Как сообщил информационный портал Sina, спасателям потребовалось около получаса, чтобы потушить пожар на объекте. В настоящее время выясняются причины произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в ангаре, который распространился на 12 тыс. «квадратов». К ликвидации огня были привлечены 220 спасателей.