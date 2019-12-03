В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами

В Казахстане опрокинулся автобус с 50 пассажирами
Водитель автобуса не справился с управлением. Фото: Pixabay

На трассе в Казахстане опрокинулся автобус, в салоне находились 50 человек. На месте происшествия были обнаружены четверо погибших и 15 пострадавших.

Трагическое дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром, 3 декабря. Транспорт перевернулся на автодороге Кызылорда (на юге) — Кумколь (под Нур-Султаном) из-за гололеда.

Как сообщили «РИА Новости», водитель, автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось.

В настоящее время выясняется количество пострадавших.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о взрыве в Китае. К настоящему моменту известно об одном погибшем.

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