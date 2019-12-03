В Канаде трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и автокраном

В Канаде трое детей пострадали в ДТП со школьным автобусом и автокраном
В автобусе находились 14 школьников, учащихся в начальных и старших классах. Фото: Pixabay

В Канаде произошла серьезная авария со школьным автобусом. Троих детей доставили на вертолетах в больницу.

Авария случилась сегодня, 2 декабря, близ города Смоки-Лейк . Столкновение произошло с автокраном. В транспортном средстве находились 14 школьников.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на телеканал CBC, в результате столкновения сильно пострадали трое учеников. С тяжелыми травмами их доставили в детское медучреждение.

По факту произошедшего проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП с участием автобуса в Казахстане. В нем находились 50 пассажиров.

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