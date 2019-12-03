Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз

В Париже состоялась церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем в этом году стал испанец Лионель Месси. Лучшим футболистом его признали уже шестой раз.

Как сообщает ТАСС, Месси стал рекордсменом, получив уже шестую награду «Золотой мяч». Второе место досталось голландцу, защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку, а третье место занял португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Месси в сезоне 2018/19 выиграл чемпионат Испании в составе своего клуба. 36 забитых мячей позволили ему стать лучшим бомбардиром турнира. Также он стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 12 голов. Совестно со сборной Аргентины он занял третье место на Кубке Америки, забив один гол.

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