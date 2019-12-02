Футбольный агент рассказал о новом контракте Дзюбы

Игрок остается в «Зените», но вот на каких именно условиях – пока не совсем ясно.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем рассказал футбольный агент Александр Маньяков в своем Telegram-канале. Он отметил, что Артем Дзюба хочет статься с «сине-бело-голубыми». Футболист предпочитает контракт на четыре года, а руководство клуба – сделку по схеме «2+1». Пока что этот момент остается не выясненным до конца.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер встретился с Артемом Дзюбой и пообещал ему, что игрок не останется без работы после окончания профессиональной карьеры. Вполне возможно, что он станет одним из тренеров «Зенита», но сейчас об этом говорить рано.

Напоминаем, что пятилетний контракт Артем Дзюбы истекает 30 июня 2020 года. За текущий сезон футболист выходил на поле 18 раз и забил 10 голов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге задержан организатор оскорбительных кричалок в адрес Дзюбы.