Смартфонам предсказали скорое исчезновение, им на смену придут AR-очки

Мобильным телефонам на осталось доминировать на рынке гаджетов всего два года. По мнению экспертов, после этого их сменит другое устройство.
Президент компании Qualcomm Кристиано Амона считает, что развитие в мире коммерческих сети 5G приведет к появлению нового гаджета. Он также добавил, что устройство придет на смену мобильникам.
Как сообщило издание Business Insider, эксперт рассказал, что революционным гаджетом станут смарт-очки. Он отметил, что выглядеть они будут как привычный всем аксессуар.
С помощью таких очков можно будет идентифицировать человека на деловой встрече, подключиться к облаку и сразу найти его в соцсетях. Их также можно будет использовать в телеконференциях, когда фотография человека, совершающего звонок, будет отображаться в дополненной реальности перед глазами носителя нового гаджета.
Президент компании добавил, что первые версии смарт-очков будут выпущены уже в 2021 году. Некоторые из них он уже видел.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водители не смогут использовать телефон, находясь за рулем авто. Им не даст этого сделать искусственный интеллект.