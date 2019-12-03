Смартфонам предсказали скорое исчезновение, им на смену придут AR-очки

С помощью нового устройства можно будет идентифицировать человека на деловой встрече, подключиться к облаку и сразу найти его в соцсетях. Фото: кадр из фильма "Дети шпионов"

С помощью нового устройства можно будет идентифицировать человека на деловой встрече, подключиться к облаку и сразу найти его в соцсетях. Фото: кадр из фильма "Дети шпионов"

Мобильным телефонам на осталось доминировать на рынке гаджетов всего два года. По мнению экспертов, после этого их сменит другое устройство.

Президент компании Qualcomm Кристиано Амона считает, что развитие в мире коммерческих сети 5G приведет к появлению нового гаджета. Он также добавил, что устройство придет на смену мобильникам.

Как сообщило издание Business Insider, эксперт рассказал, что революционным гаджетом станут смарт-очки. Он отметил, что выглядеть они будут как привычный всем аксессуар.

С помощью таких очков можно будет идентифицировать человека на деловой встрече, подключиться к облаку и сразу найти его в соцсетях. Их также можно будет использовать в телеконференциях, когда фотография человека, совершающего звонок, будет отображаться в дополненной реальности перед глазами носителя нового гаджета.

Президент компании добавил, что первые версии смарт-очков будут выпущены уже в 2021 году. Некоторые из них он уже видел.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водители не смогут использовать телефон, находясь за рулем авто. Им не даст этого сделать искусственный интеллект.