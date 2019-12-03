СК завершил расследование дела сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца. Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В отношении самой младшей из них идет отдельное разбирательство. СК просит назначить девочке принудительное лечение.

В ходе следствия были проведены комплексные психолого-психиатрические экспертизы. Как сообщили в ведомстве, в результате проверки установлено душевное состояние фигуранток — двое из сестер могли осознавать фактический характер совершаемых действий, а также руководить ими.

Напомним, убийство 57-летнего мужчины произошло в июле 2018 года. Его тело обнаружили в подъезде оного из домов на Алтуфьевском шоссе с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По данным следствия, Михаила Хачатуряна зарезали его дочери из-за личной неприязни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о возможной главной причине убийства отца сестрами Хачатурян. Версию огласил адвокат.