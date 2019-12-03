Голодные студенты ограбили доставщика еды в Пушкине

В Пушкинском районе Петербурга ограбили доставщика суши и пиццы. По подозрению задержаны двое студентов.

В полицию 2 декабря обратился 27-летний доставщик еды. Мужчина рассказал, что около пяти утра на него напали двое неизвестных. Они отказались платить за доставленный заказ, затем избили его и отобрали у него сумку с едой. После чего скрылись, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Задержать подозреваемых удалось вечером того же дня. Ими оказались двое студентов 1998 и 2001 годов рождения. Молодых людей увезли в полицию из общежития на территории Павильона Урицкого в Пушкине.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограбили доставщика суши. Злоумышленники попытались расплатиться фальшивыми деньгами, а затем напали на него.