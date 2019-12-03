В Петербурге установили часы обратного отсчета до Евро-2020

В Петербурге установили часы обратного отсчета до Евро-2020
Часы на Большой Морской улице. Фото: АБН

В Центральном районе Петербурга появились часты обратного отсчета до начала Чемпионата Европы по футболу, который состоится в следующем году.

Как сообщает АБН, часы с подсветкой появились на Большой Морской улице, где находится пешеходная зона, неподалеку от Дворовой площади. На электронном табло высвечивается количество дней, оставшихся до начала чемпионата. Также там показана информация, когда состоятся матчи.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. В Петербурге состоятся четыре матча турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Финляндия будет соперничать с Россией на Евро-2020 в Петербурге. Согласно итогам жеребьевки, Россия и Финляндия оказались в группе В, матч состоится в Петербурге 17 июня.

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