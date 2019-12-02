Финляндия будет соперничать с Россией на Евро-2020 в Петербурге

Финляндия будет соперничать с Россией на Евро-2020 в Петербурге
Петербург примет три матча Евро-2020. Фото: pixabay

В Бухаресте состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы 2020 года, после которого стали известны все соперники российской сборной.

Согласно итогам жеребьевки, Россия и Финляндия оказались в группе В, матч состоится в Петербурге 17 июня.

Другими соперниками сборной России по группе В стали Бельгия и Дания. Матч с бельгийцами пройдет в Петербурге 13 июня, а со сборной Дании — в Копенгагене 22 июня.

Матчи Евро-2020 будут проходить в течение месяца — с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Северная столица примет три матча первого этапа в группе В и один из четвертьфиналов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Евро-2020 в Петербурге откроет концерт на Дворцовой площади. В Северной столице организуют две фан-зоны: одна из них, главная, расположится на Конюшенной площади, а вторая расположится на Дворцовой площади.

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