Евро-2020 в Петербурге откроет концерт на Дворцовой площади

Начало чемпионата Европы по футболу в 2020 году положит концерт на Дворцовой площади в Северной столице.

Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов во время встречи с президентом УЕФА Александро Чефириным в Бухаресте. По словам Кириллова, петербургские власти уже решили все вопросы, касающиеся организации Евро-2020.

В Петербурге будет две фан-зоны: одна из них, главная, расположится на Конюшенной площади, а вторая расположится на Дворцовой площади.

Планируется, что на Дворцовой площади будут транслировать четверть-, полуфинальные и финальные матчи, которые будут проходить в других городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге болельщики ЕВРО-2020 смогут получить Fan ID.