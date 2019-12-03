Сотрудницу турагенства в Петербурге судят за мошенничество с деньгами клиентов

Клиенты турагенства рассчитывали попасть в Таиланд и Турцию. Фото: pixabay.com

Клиенты турагенства рассчитывали попасть в Таиланд и Турцию. Фото: pixabay.com

Фрунзенский районный суд рассмотрит дело менеджера по туризму. Женщину обвиняют в мошенничестве с деньгами клиентов.

Как полагает следствие, сотрудница турагенства получила деньги под видом оформления путевок в Танзанию, Тунис, Таиланд и Турцию. Однако исполнять обязательства перед клиентами она не собиралась.

Жертвами женщины стали шесть местных жителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга. Сумма ущерба не уточняется.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Фрунзенского района. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге суд приговорил гендиректора Центра Развития и восстановления навыков вождения к четырем годам лишения свободы условно. Женщина брала деньги за профессиональную подготовку водителей, однако учить никого не собиралась.