Петербурженка получила условный срок за мошенничество с уроками вождения

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве с уроками вождения. Фото: pixabay.com

Суд вынес приговор по делу о мошенничестве с уроками вождения. Фото: pixabay.com

Василеостровский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении генерального директора ООО «Центр Развития и восстановления навыков вождения» Инны Потаповой. Её обвиняют в мошенничестве.

Потапова получила четыре года лишения свободы условно. Суд также на 6 месяцев запретил ей заниматься профессиональной подготовкой водителей. Свою вину женщина полностью признала, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что Потапова брала деньги за профессиональную подготовку водителей. При этом учить она в действительности не собиралась.

Путем обмана женщина заключила договор с одним из учеников и получила 10 тыс. рублей. После с декабря 2017 года по май 2018 года она получила деньги за обучение еще от семи человек — шесть раз по 6 тыс. 900 рублей и один раз 16 тыс. 900 рублей.

Ранее Инна Потапова получила четыре года условно за аналогичные преступления.