Владелец Volvo нашел на капоте голую девочку

В Калининском районе Петербурга владелец Volvo обнаружил на своем авто обнаженную школьницу. Девочка неподвижно лежала на капоте.

В полицию 2 декабря обратился местный житель 1972 года рождения. Он сообщил, что на его машину упала голая женщина.

На место выехали сотрудники полиции. На капоте Volvo они обнаружили 14-летнюю школьницу, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Обстоятельства и детали произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из домов на улице Есенина в Петербурге обнаружили тело 15-летней девочки. Школьница найдена мертвой в ванной. В момент смерти в квартире находились её родители.