В Петербурге на улице Есенина обнаружили труп школьницы в ванной

В одном из домов на улице Есенина в Выборгском районе Санкт-Петербурга 15-летнюю девочку нашли мертвой в ванной.

О трагическом инциденте стало известно в пятницу, 29 ноября, когда в полицию поступило заявление. Школьница умерла днем ранее, в четверг, 28 ноября, около семи вечера. В тот момент в квартире с подростком находились родители девочки.

Отец погибшей — сборщик мебели, мама работает кладовщиком. На данный момент на месте происшествия работает оперативно-следствия группа. Обстоятельства и причины смерти девочки устанавливаются.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru cообщала, что в Паттайе, одном из курортов Тайланда, скончался турист из России. Мужчина отправился в путешествие из Оренбурга. Россиянин утонул во время экскурсии: участники тургруппы изучали острова в подводных масках и трубках.