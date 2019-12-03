Стало известно, что россияне начинают активно худеть два раза в год

В январе и в июне увеличивается спрос на услуги тренеров и спорттовары. Фото: Pixabay

В январе и в июне увеличивается спрос на услуги тренеров и спорттовары. Фото: Pixabay

Исследователи выяснили, что жители России худеют два раза в год. В это время граждане активнее всего скупают спорт товары и ищут тренеров.

Так, желание сбросить лишние килограммы у россиян появляется после встречи Нового года и перед летним сезоном. По данным исследования «Авито», в январе увеличивается спрос на услуги тренеров, а спрос на спорттовары превысил среднегодовое значение на 72%. Как сообщили «РИА Новости», аналогичный пик интереса был зафиксирован перед пляжным сезоном.

Отмечается, что в Северной столице зафиксирован высокий спрос на услуги тренеров, а также на тренажеры и товары для фитнеса. Такая же ситуация в столице и в Краснодаре. В остальных же городах России спрос на эти услуги значительно ниже.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о продуктах, которые мешают похудеть. Соответствующий список составили ученые.