Ученые рассказали о продуктах, которые мешают похудеть

Специалисты составили список из пяти продуктов, которые приводят к накоплению жира в организме. Среди них сахар, соль, продукты с большим сроком годности и другое.

В список продуктов, мешающих похудеть, специалисты включили сахар. Его употребление в больших количествах грозит тем, что витамин С не будет усваиваться, что приводит к нарушению обмена веществ, ослаблению иммунитета и лишнему весу.

Похудению также мешает соль, которая имеет способность задерживать соль в организме. Из-за этого увеличивается вероятность воспаления в клетках и замедления процессов обмена.

Следом идут продукты с большим сроком годности. Зачастую в них добавляют трансжиры, необходимые для увеличения срока хранения и для усиления вкуса. Трансжиры негативно влияют на обмен веществ, провоцирует развитие онкологии и гормональных отклонений.

На четвертом месте расположились жареные продукты, в которых содержатся термически измененные жиры, негативно влияющие на обменные процессы. Человек, регулярно употребляющий в пищу жареную пищу, полнеет намного быстрее.

Пятерку замыкают продукты, содержащие глутамат натрия, который является усилителем вкуса. Он содержится в переработанных продуктах и является очень калорийным, сообщает МедикФорум.

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