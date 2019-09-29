Врачи рассказали о полезных для сердца продуктах

Врачи рассказали о полезных для сердца продуктах
В сутки человеку следует съедать не менее 400 грамм фруктов и овощей. Фото: pixabay

Медики представили список продуктов, употребление в пищу которых может положительно влиять на сердце, сообщается на сайте Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицин Минздрава РФ.

В опубликованном сообщении говорится, что для здоровья сердца является важным сбалансированное питание, которое обеспечивает организм полезными веществами.

Согласно данным врачей, для сохранения здоровья сердца, человеку стоит употреблять в пищу фасоль, курагу и орехи, содержащие магний и калий. Также рекомендуется отказаться от жирного мяса в пользу рыбы, морепродуктов и птицы. При этом медики советуют отдавать предпочтение несладкой и нежирной молочной и кисломолочной продукции.

Кроме того, в сутки человеку следует съедать не менее 400 грамм фруктов и овощей. Также важно ограничить употребление сахара, сладостей, газировки и сладких соков. Помимо этого, для здоровья полезно употребление фореля, лосося, скумбрии и семги, которые содержат омега-3 жирные кислоты.

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