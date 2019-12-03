За сутки в Петербурге выпало более 12 сантиметров снега

Более 12 см снега выпало в Петербурге 2 декабря. Очистить улицы от последствий осадков предстоит дорожным предприятиям.

К утру дорожники промели тротуары и проезжую часть, обработали улицы пескосоляной смесью и открыли водоотводные устройства, сообщает комитет по благоустройству.

С улиц 2 декабря вывезли 11,3 тыс. кубометров снега. Они отправились на снегоплавильные и снегоприемные пункты.

Очисткой дорог и тротуаров 3 декабря займутся более 700 единиц техники и 1 тыс. 100 работников ручного труда. Дорожным предприятиям предстоит провести подбивку остатков снежных масс и сформировать снежные валы для вывоза и последующей утилизации.

Комитет напоминает, что наблюдать за работой уборочной техники можно в режиме-онлайн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 2 декабря улицы Петербурга убирали 740 единиц техники и более 1 тыс. 100 работников.