Защита сестер Хачатурян не согласна с результатами следствия

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору, уже ознакомилась с материалами следствия и не согласна с некоторыми его решениями.

По словам адвоката младшей из сестер Ярослава Пакулина, следствие оставило без внимания тот факт, что Михаил Хачатурян был знаком с высокопоставленными сотрудниками прокуратуры, к которым он обращался при решении личных вопросов, сообщает «Газета.Ru».

Следственный комитет РФ завершил расследование дела сестер Хачатурян, которых подозревают в убийстве отца. Уголовное дело в отношении двух фигуранток направили прокурору для утверждения обвинительного заключения. В отношении самой младшей из них идет отдельное разбирательство. СК просит назначить девочке принудительное лечение. В результате проверки установлено душевное состояние фигуранток — двое из сестер могли осознавать фактический характер совершаемых действий, а также руководить ими.

Напомним, убийство Михаила Хачатуряна произошло 27 июля прошлого года. По версии следствия, сестры зарезали своего отца Михаила Хачатуряна в их квартире в Москве. Девочек арестовали и поместили в СИЗО, однако после меру пресечения смягчили до «запрета совершения определенных действий». В июне этого года девушкам предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что адвокаты, которые представляют в суде родственников убитого Михаила Хачатуряна склоняются к версии о том, что он был убит из-за денег.