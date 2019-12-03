Посол Дании объяснил решение по «Северному потоку — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Перед выдачей разрешения на строительство газопровода «Северный поток — 2» Дании необходимо было убедиться, что проект соответствует международным обязательствам страны и экологическим стандартам.

Посол Дании в РФ Карстен Сендергорд объяснил, что на это решение повлияло то, что оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG отправил новый запрос, где говорилось о прокладке газопровода не через территориальные воды Дании, как было в первой заявке, а через экономическую зону страны за пределами территориальных вод. «Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев — это не плохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс», — сказал посол.

Напомним, 30 октября датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2». До этого Дания была последней страной Евросоюза, которая не согласовала маршрут «Северного потока-2».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.