В Ленобласти открыли завод по производству растворимого кофе

В Ленобласти открыли завод по производству растворимого кофе
В Ленобласти появился кофейный завод. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе появился новый современный завод по производству растворимого кофе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, новая фабрика по производству кофе в Ленобласти создала новые рабочие места для местных жителей. В открытие завода инвестировали 6,4 миллиарда рублей, 60% из которых — оборудование и современные технологии.

Предприятие включает в себя цех подготовки сырья, цех обжарки и помола кофе, цех сублимационной сушки, цех готовой продукции, а также складские помещения для сырья, комплектующих и готовой продукции.

Предполагается, что на первом этапе фабрика будет производить 4,2 тонны кофе в год, а впоследствии — до 8,5 тонн. Завод создаст 510 рабочих мест.

Кофе из Ленобласти отправится на реализацию в российские регионы и зарубежные страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти достроили кофейный завод.

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В Ленобласти открыли завод по производству растворимого кофе
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