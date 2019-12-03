В Ленобласти открыли завод по производству растворимого кофе

Во Всеволожском районе появился новый современный завод по производству растворимого кофе, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Как заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, новая фабрика по производству кофе в Ленобласти создала новые рабочие места для местных жителей. В открытие завода инвестировали 6,4 миллиарда рублей, 60% из которых — оборудование и современные технологии.

Предприятие включает в себя цех подготовки сырья, цех обжарки и помола кофе, цех сублимационной сушки, цех готовой продукции, а также складские помещения для сырья, комплектующих и готовой продукции.

Предполагается, что на первом этапе фабрика будет производить 4,2 тонны кофе в год, а впоследствии — до 8,5 тонн. Завод создаст 510 рабочих мест.

Кофе из Ленобласти отправится на реализацию в российские регионы и зарубежные страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти достроили кофейный завод.