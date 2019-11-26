В Ленобласти достроили кофейный завод

В Ленобласти достроили кофейный завод
Фото: Pixabay

На его возведение потратили около 7 миллиардов рублей. Официальное открытие состоится 3 декабря.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем сообщает петербургская группа компаний «Орими Трейд». Новый кофейный завод построили на территории индустриального парка «Уткина заводь» во Всеволожском районе. На строительство здания потратили почти 7 миллиардов рублей. В компании отметили, что на заводе будут производить растворимый кофе. До этого приходилось ввозить его из-за границы.

Напоминаем, что «Орими Трейд» – один из крупнейших производителей чая и кофе в России. За 2018 год компании удалось заработать 46 миллиардов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Петербургом построили комплекс для выращивания шампиньонов. В компании уточняют, что с начала июля текущего года им удалось вырастить 0,3 тысячи тонны грибов, но уже в 2020 году они смогут производить 10 тысяч тонн шампиньонов и зарабатывать на этом около 2 миллиардов рублей.

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