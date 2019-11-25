Под Петербургом построили комплекс для выращивания шампиньонов

Он обошелся в 5,6 миллиардов рублей.

Об этом стало известно сегодня, 25 ноября. Обо всем сообщили в агрохолдинге «Выборжец». Открытие комплекса по производству шампиньонов в деревне Старой Колтушской волоси состоится уже 29 ноября. В компании уточняют, что с начала июля текущего года им удалось вырастить 0,3 тысячи тонны грибов, но уже в 2020 году они смогут производить 10 тысяч тонн шампиньонов и зарабатывать на этом около 2 миллиардов рублей. В компании заявили, что будут поставлять грибы во все крупные федеральные сети.

Напоминаем, что «Выборжец» является одним из самых крупных производителей овощей и зелени.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что 400 кило «санкционных» шампиньонов уничтожили в Петербурге.