Пьяный водитель, сбивший пешехода на Хошимина, получил три года колонии

Выборгский районный суд Александра Покровского к трем годам лишения свободы с отбываем наказания в колонии- поселении. задавившего пешехода на улице Хошимина.

Суд установил, что обвиняемый, находясь за рулем «Ягуара» в состоянии алкогольного опьянения на улице Хошимина сбил женщину.

Он ехал задним ходом по тротуару, движение по которому запрещено, сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Hyundai Solaris и Lada Largus столкнулись на улице Солдата Корзуна, недалеко от проспекта Ветеранов. На опубликованных кадрах видно, что больше всего досталось минивэну.