В Красносельском районе грабитель распылил баллончик с перцовым газом сотруднику магазина

В Красносельском районе задержан гражданин государства в Юго-Восточной Европе, который совершил грабеж в продуктовом магазине и оказал сопротивление работнику.

Мужчина, находясь в продуктовом магазине на проспекте Маршала Жукова, попытался пронести через кассовый узел две банки какао и пять банок кофе общей стоимостью 1600 рублей, при этом не заплатив за товары.

Злоумышленник оказал активное сопротивление и распылил в лицо работника баллончик с перцовым газом, сообщили в УВО ВНГ по Петербургу и Ленобласти.

В этот момент к объекту прибыл наряд вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника на месте происшествия, применив в отношении агрессивного мужчины спецсредства – наручники.

Нарушитель доставлен в отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что поздно вечером наряд национальной гвардии по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга прибыл в дом 116 по набережной реки Фонтанки.