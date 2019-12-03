На Просвещения случилось ДТП: образовалась пробка

На перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.
Daewoo Nexia столкнулся с «десяткой».
«09:45. Пересечение Культуры и Просвещения. Готовьтесь постоять в пробке», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
На месте ДТП образовалась пробка.
Информации о пострадавших нет.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ООО «Первая международная букмекерская компания» использовала рекламу с намеком на сравнительные критерии, которые признаны антимонопольной службой недостоверными. Заявление в УФАС поступило от некоего посетителя футбольного матча «Зенит» — «Крылья Советов».