В УФАС сочли нарушением рекламу «Лиги ставок»

Реклама демонстрировалась не только на стадионе, но и в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ Премьер". Фото: pixabay.com

Реклама демонстрировалась не только на стадионе, но и в прямом эфире телеканала "Матч-ТВ Премьер". Фото: pixabay.com

ООО «Первая международная букмекерская компания» использовала рекламу с намеком на сравнительные критерии, которые признаны антимонопольной службой недостоверными.

Заявление в УФАС поступило от некоего посетителя футбольного матча «Зенит» — «Крылья Советов». Мужчина пришел на стадион и отметил, что реклама букмекерской конторы «Лига ставок» использует в своем баннере слова «лучший», «первый» и «номер один».

Как выяснилось, подобные сравнительные эпитеты могут употребляться в рекламе лишь при указании конкретного и объективного критерия, по которому оценивается качество продукта или услуги. Однако «Лига ставок» такого критерия не приводит.

Дело передано соответствующему должностному лицу для составления административного производства и назначения штрафа.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что один из петербургских операторов такси пожаловался в УФАС на службу «Яндекс-Такси».