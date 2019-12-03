Две иномарки не поделили проезд на Бассейной улице

Две иномарки не поделили проезд на Бассейной улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 3 декабря на Бассейной. Недалеко от Ново-Михайловской улицы по направлению в сторону Московского проспекта столкнулись две иномарки.

Столкнувшиеся иномарки мешают проезду на Бассейной улице.

«На Бассейной после Новомихайловского в сторону Московского двое не поделили дорогу. Собирается пробка. Ищите объезд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

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