Две иномарки не поделили проезд на Бассейной улице

В Московском районе произошло ДТП с участием двух иномарок.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 3 декабря на Бассейной. Недалеко от Ново-Михайловской улицы по направлению в сторону Московского проспекта столкнулись две иномарки.

Столкнувшиеся иномарки мешают проезду на Бассейной улице.

«На Бассейной после Новомихайловского в сторону Московского двое не поделили дорогу. Собирается пробка. Ищите объезд», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.