Экологи нашли безнадзорные вольеры с собаками на свалке у Волхонского шоссе

Активисты МОО «Зеленый Фронт» проверили территорию на Волхонском шоссе и выявили свалку, на которой нашли кустарные вольеры с собаками внутри.

Как сообщили в пресс-службе МОО «Зеленый Фронт», неподалеку от опытного завода МПБО была найдена свалка, на которой находились различные строительные отходы, поддоны, баки с горюче-смазочными материалами, автомобильные покрышки и другие отходы.

Внимание активистов привлек собачий лай, который раздавался, как оказалось, из кустарных вольеров. На въезде на свалку находились заброшенные бытовки, а за собаками никто не смотрел.

Экологи приняли решение обратиться в прокуратуру Красносельского района Петербурга для принятия мер воздействия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ремонтников «Л’Этуаля» оштрафовали за незаконную свалку на Советском.