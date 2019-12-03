ДТП остановило движение трамваев в Петроградском районе

Днем 3 декабря в Петроградском районе на пересечении улиц Куйбышева и Чапаева произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть автомобиль службы такси Uber и легковушка. ДТП произошло прямо на трамвайных путях и заблокировало проезд общественному транспорту.

«Дтп на рельсах на перекрестке Куйбышева и Чапаева. Трамваи в сторону Чапаева стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.