ДТП остановило движение трамваев в Петроградском районе

ДТП остановило движение трамваев в Петроградском районе
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Днем 3 декабря в Петроградском районе на пересечении улиц Куйбышева и Чапаева произошло ДТП.

Как сообщили очевидцы, проезжую часть автомобиль службы такси Uber и легковушка. ДТП произошло прямо на трамвайных путях и заблокировало проезд общественному транспорту.

«Дтп на рельсах на перекрестке Куйбышева и Чапаева. Трамваи в сторону Чапаева стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

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ДТП остановило движение трамваев в Петроградском районе
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