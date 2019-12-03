Дорожники Ленобласти готовятся к резкому потеплению

В Ленинградской области в среду и четверг ожидается потепление, температура поднимется до +5 градусов по Цельсию. Дорожные службы готовятся встречать ливни из мокрого снега.

На дорогах Ленобласти 2 декабря к уборке снега было привлечено больше 700 рабочих и 472 единицы техники. 73 тонны соли, 4 тысячи кубометров песко-соляной смеси использовали на дорогах. Километраж уборки составил 14 тысяч километров.

Дорожный комитет Ленобласти и ГКУ «Ленавтодор» отметил, что на данный момент уделяется внимание борьбе с гололедицей из-за потепления.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что для обработки дорог в Петербурге закупили в пять раз больше соли, чем в 2018 году. Объемы выросли с 20 тонн до 100 тонн. Тенденция не радует зоозащитников и аллергиков. В прошлом году количество закупаемой соли составил 20 тонн, в этом — 100.