Автобус с пассажирами перевернулся под Воронежем

В Воронежской области перевернулся междугородний автобус с пассажирами.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 12.30 на 763 километре трассы М-4 «Дон». Водитель автобуса MAN не справился с управлением.

Автобус следовал по маршруту Москва — Ростов-на-Дону.

Информация о пострадавших уточняется. Некоторые СМИ пишут, что пострадали 14 человек.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. В ДТП пострадали 21 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе сегодня объявлен траур. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.