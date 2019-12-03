Товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился до $960 млн

Товарооборот между Петербургом и Финляндией увеличился на 20% за период с января по август текущего года, составив $960 млн, сообщили в администрации губернатора Петербурга.

Это было сказано в ходе встречи губернатора Петербурга Александра Беглова с финским президентом Саули Нийнисте в Хельсинки. Как рассказал градоначальник, на сегодняшний день в Петербурге существуют более четырех сотен финских компаний. К примеру, весной этого года финны запустили производство малогабаритной уборочной техники «Вилаконе».

Кроме того, по словам Беглова, уже в декабре в Савонлинне (Финляндия) откроют петербургское предприятие «Аргус-Спектр» по производству беспроводных систем сигнализации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов посетит Хельсинки с рабочим визитом 3 декабря.