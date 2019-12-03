ГИБДД может в 2020 году исключить из экзамена на права «площадку»

Сдачу экзаменов на закрытых площадках могут упразднить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сдачу экзаменов на закрытых площадках могут упразднить. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ГИБДД России планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках. Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2020 года.

Госавтоинспекция готовит ряд нормативно-правовых актов. Один из них касается правил проведения экзаменов, рассказал начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

«Здесь основное то, что исключается прием экзамена на закрытой площадке для категорий B, C и D», — приводит слова Гилякова ТАСС.

Проект постановления находится в правительстве. Документ готовят для подписания премьер-министром.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России планируют ввести электронные водительские удостоверения. Показывать права автомобилисты смогут на экране мобильного телефона. Сроки введения электронных удостоверений не уточняются.