В Парголово произошло массовое ДТП, в котором сбили овчарку

В Ленобласти произошло массовое ДТП с участием маршрутного автобуса.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло днем 3 декабря, в поселке Парголово. По словам очевидцев, маршрутка сбила овчарку, которая выбежала на проезжую часть. Следовавшие за маршруткой микроавтобус «Опель» и автомобиль «Киа», которые не успели среагировать на резкое торможение и врезались друг в друга.

«В пос. Парголово напротив магазина «Пятёрочка» из-за собаки (овчарки) встретились Паз, Опель, Киа», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Главное, чтоб собака жива была», — пишет пользователь Сети.

В соцсетях обсуждают причины этого ДТП.

«Встретились они не из-за собаки , а из-за нарушения ПДД — несоблюдения дистанции», — считает комментатор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.