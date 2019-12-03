В ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 14 граждан Украины

В результате ДТП с автобусом под Воронежем пострадали 14 граждан Украины.

Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе двое водителей, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 12.30 на 760 километре трассы М-4 «Дон». Водитель автобуса MAN не справился с управлением.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. В ДТП пострадали 21 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. В регионе сегодня объявлен траур. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.