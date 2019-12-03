Число пострадавших в ДТП с автобусом под Воронежем увеличилось до 17

Количество пострадавших в Воронежской области в опрокинувшемся рейсовом автобусе с украинскими номерами возросло до 17 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«17 пострадавших — все легкие и средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Всего в автобусе находились 28 человек, в том числе двое водителей.

Как сообщили в ГУ МВД по региону, ДТП произошло в 12.30 на 760 километре трассы М-4 «Дон». Водитель автобуса MAN не справился с управлением.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае у пассажирского автобуса лопнула шина, после чего он съехал с моста, перевернулся и упал на лед. Внутри находились 44 пассажира и водитель, погибли 19 человек. В ДТП пострадали 21 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело. ДТП произошло на мосту через реку Куэнга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом. Траур по жертвам смертельного дорожного происшествия с рейсовым автобусом объявлен в понедельник, 2 декабря.