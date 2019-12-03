Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Ломоносове

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Ломоносове
Женщина получила ушибы разной степени тяжести.Фото: кадр видео из сообщества "Мы ломоносовцы" "Вконтакте"

Днем 3 декабря легковой автомобиль сбил женщину в Ломоносове в Петродворцовом районе Петербурга.

Как сообщили очевидцы, женщина переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Инцидент произошел возле дома 49 по Дворцовому проспекту в Ломоносове на пешеходном переходе.

«Женщина переходила на зелёный свет светофора и водитель дорожной службы также ехал на зелёный, но по какой-то причине не увидев пешехода водитель совершил наезд», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Женщина получила травмы разной степени тяжести.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

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