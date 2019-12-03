В Барселоне мужчина убил свою возлюбленную из России

В Барселоне мужчина убил свою возлюбленную из России
Флаг Испании. Фото: pixabay

Каталонская полиция задержала гражданина Испании, который подозревается в убийстве россиянки из города Волгодонска.

Как сообщает РБК, ссылаясь на региональные правоохранительные органы, в испанском населенном пункте Эль-Прат-де-Льобрегат задержан 44-летний подозреваемый в убийстве 41-летней гражданки России Юлии Сафоновой.

Известно, что женщина на протяжении уже долгого времени проживала в Испании. Ее тело со следами насильственной смерти было найдено в квартире, где она проживала. Подозреваемый в убийстве был найден спустя несколько часов.

По данным местного издания El Pais, злоумышленник состоял с убитой в любовных отношениях. Пара проживала в одном доме и воспитывала трех детей. Полицию вызвали соседи после шума в их квартире.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тело россиянки с отрубленной головой и порезами на руках.

Российское посольство в Испании уже подтвердило факт убийства россиянки. Ведется следствие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Лондоне россиянина, убившего родителей из-за собаки, приговорили к 26 годам.

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