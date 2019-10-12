В Лондоне россиянина, убившего родителей из-за собаки, приговорили к 26 годам

Российский специалист по визуальным эффектам Сергей Кудрявцев,который работал над фильмами «Аватар» и «Властелин колец», приговорен к 26 годам колонии за убийство собственных родителей.

Напомним, Кудрявцев, вооруженный ножом, зарезал отца и мать в их лондонском доме из-за конфликта, связанного с уходом за собакой. Через несколько дней после совершения преступления он сознался в содеянном, позвонив в полицию.

Как сообщает издание The Sun, в ходе судебного заседания Кудрявцев признал вину и потребовал максимальную меру наказания.

Ранее GazetaSPb сообщала, что россиянин убил родителей из-за собаки. По словам Кудрявцева, его мать и отец постоянно открывали окна в квартире, из-за чего его любимый мастиф по кличке Энцо мог заболеть. За здоровье собаки россиянин переживал больше, чем за родственников.