На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера

Вечером 3 декабря на перекрестке Кронштадтской и Портовой улиц произошло ДТП с участием инкассаторской машины и кроссовера.

«Инкассаторы столкнулись с кроссовером на перекрестке Кронштадтской и Портовой улиц», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Из-за столкновения у кроссовера теперь сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.