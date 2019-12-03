На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера

На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today стоп -кадр

Вечером 3 декабря на перекрестке Кронштадтской и Портовой улиц произошло ДТП с участием инкассаторской машины и кроссовера.

«Инкассаторы столкнулись с кроссовером на перекрестке Кронштадтской и Портовой улиц», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли скорая и сотрудники ДПС.

Из-за столкновения у кроссовера теперь сильно повреждена передняя часть.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке проспектов Культуры и Просвещения в Санкт-Петербурге утром, 3 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись две иномарки.

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На Кронштадтской улице произошло ДТП с участием машины инкассации и кроссовера
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