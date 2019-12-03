«Минеры» судов Петербурга угрожают дронами над Кремлем

В Петербурге продолжается эвакуация судов. Из-за анонимных сообщений снова эвакуируют Выборгский, Невский, Приморский, Октябрьский районные суды.

Кроме того, в суд Петербурге поступило послание, которое подписано «Малофеевым».

«Вдобавок ко всему в Москве над Кремлем пролетят начиненные взрывчаткой дроны камикадзе», — говорится в тексте, сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Отметим, что за последние шесть дней суды эвакуируют в четвертый раз. Первые сообщения о минировании поступили 28 ноября, из зданий пришлось вывести 1 тыс. 329 человек. Анонимы обещали прекратить «минирования» в обмен на биткоины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что девять судов получили сообщения о заложенных бомбах. Анонимы угрожали отправлять письма до тех пор, пока не получат 120 биткоинов или 990 тыс. долларов.