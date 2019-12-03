Фонды Baring Vostok и Vostok New Ventures вложили в транспортную компанию Петербурга 600 млн рублей

"Монополия" планирует наладить "бесшовную онлайн-транзакцию грузов", чтобы в перевозке не участвовали люди. Фото: pixabay.com

"Монополия" планирует наладить "бесшовную онлайн-транзакцию грузов", чтобы в перевозке не участвовали люди. Фото: pixabay.com

Венчурные фонды приобрели 9,1% акций транспортно-логистического петербургского оператора «Монополии». Сумма вложений составила 600 млн рублей.

Таким образом, инвесторы оценили организацию в 6,59 миллиардов рублей. По словам руководителя «Монополии» Ильи Дмитриева, переговоры между партнерами велись в течение продолжительного времени. Объединение фондов заинтересовалось перевозчиком грузов, как быстроразивающиейся компанией, пишет РБК.

Отметим, что за прошлый год доход «Монополии» составил 11,43 миллиарда рублей, превысив выручку 2017 года на 77,3%. Полученные от продажи акций финансы компания намерена направить на развитие собственной онлайн-платформы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что завод «Пелла-Стапель», признанный стратегическим объектом, получит 2,5 миллиарда рублей инвестиций.