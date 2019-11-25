Завод «Пелла-Стапель» признали стратегическим объектом, в предприятие инвестируют 2,4 млрд рублей

Предприятие планируется возвести к 2022 году. Стапельное производство для высокотехнологичного морского оборудования присвоили статус стратегического объекта.

Такое решение приняли на заседании в Смольном в понедельник, 25 ноября. Завод расположится рядом с построенным «Беллой» в 2015 году судостроительным комплексом в Отрадном. После реализации проекта масштабное предприятие сможет выпускать суда до 90 метров длиной. Спусковой вес кораблей составит до трех тысяч тонн.

В развитие проекта планируется вложить 2,4 миллиарда рублей. Отметим, что статус стратегического инвестора позволит заводу получить выгодные льготы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Санкт-Петербурга совместно с компанией «Газпромнефть» создадут международный технологический хаб при энергетическом комплексе.