В Петербурге создадут международный технологический хаб

В Петербурге создадут международный технологический хаб
Губернатор также добавил, что разрабатываемые технологии будут применять и в городском хозяйстве. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Городские власти совместно с «Газпромом» планируют открыть международный технологический хаб для энергетического комплекса.

В понедельник, 25 ноября, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и гендиректор компании «Газпромнефть» Александр Дюков» подписали соглашение о совместной работе по созданию технологического хаба. Проект позволит собрать воедино знания в области энергетики.

Кроме того, в центре планируют запустить образовательные программы и реализовывать технологические проекты. В будущем на территории хаба, возможно, разместят полигон для тестирования оборудования. Информации о сроках создания энергетического центра и сумме инвестиций в проект пока нет, пишет ТАСС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что немецкие инвесторы вложили в петербургские предприятия около миллиарда евро.

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