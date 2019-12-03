Диетолог рассказала, кому лучше заменить селедку под шубой на новогоднем столе

Диетолог рассказала, кому лучше заменить селедку под шубой на новогоднем столе
Содержащийся в салате майонез также не способствует здоровому образу жизни. Фото: pixabay.com

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, чем может быть опасна селедка под шубой и кому следует воздержаться от употребления популярного блюда в новогодние праздники.

Сочетание продуктов в любимом россиянами салате является не самым полезным для организма. Кроме того, здоровью может нанести вред высокое содержание жиров и углеводов в блюде, предупредила читателей Елена Соломатина. Наибольшую опасность селедка под шубой представляет для людей с повышенным гликемическим индексом.

Как пишет «Вечерняя Москва», термическая обработка, используемая при приготовлении закуски, — большинство ингридиентов необходимо сварить, — приводит к выделению крахмала, негативно влияющего на уровень глюкозы в крови.

Главный ингридиент блюда, селедка, вреден для здоровья гипотоников, так как соль способствует повышению давления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru рассказывала, кому следует исключит красную икру из новогоднего меню.

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