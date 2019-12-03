В среду жителей Петербурга ждет снег с дождем

В среду жителей Петербурга ждет снег с дождем
Утром будет идти снег, который впоследствии сменится дождем. Фото: pixabay.com

В среду, 4 декабря, в Северной столице ожидается небольшое потепление и снег с дождем. Петербуржцев призывают быть осторожными, на дорогах возможна гололедица.

Ночью столбик термометра будет держаться на отметках -1…-3 градуса, днем температура воздуха поднимется до +3. В связи с этим в городе ожидаются осадки в виде снега с дождем, рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в городе на Неве ожидается умеренный, западный и юго-западный. Однако снег, прогнозируемый с утра, и последующий дождь могут привести к образованию гололедицы на дорогах и налипанию мокрого снега. Атмосферное давление ночью будет пониженным, днем незначительно поднимется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге выпало 12 сантиметров снега.

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