В среду жителей Петербурга ждет снег с дождем

В среду, 4 декабря, в Северной столице ожидается небольшое потепление и снег с дождем. Петербуржцев призывают быть осторожными, на дорогах возможна гололедица.

Ночью столбик термометра будет держаться на отметках -1…-3 градуса, днем температура воздуха поднимется до +3. В связи с этим в городе ожидаются осадки в виде снега с дождем, рассказали в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в городе на Неве ожидается умеренный, западный и юго-западный. Однако снег, прогнозируемый с утра, и последующий дождь могут привести к образованию гололедицы на дорогах и налипанию мокрого снега. Атмосферное давление ночью будет пониженным, днем незначительно поднимется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за прошедшие сутки в Петербурге выпало 12 сантиметров снега.