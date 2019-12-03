К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Случайное соприкосновение с землей осколка астероида может вызвать значительные последствия. Фото: pixabay.com

Случайное соприкосновение с землей осколка астероида может вызвать значительные последствия. Фото: pixabay.com

Космический объект, получивший название 2019 WR3, несется в сторону нашей планеты со скоростью 27 тысяч километров в час.

Максимальное сближение гигантского астероида с планетой ожидается в пятницу, 6 декабря. Размеры космической скалы превышают гигантскую пирамиду в Гизе. Высота самой крупной древнеегипетской пирамиды, гробницы Хеопса, составляет 139 метров.

Астероид пролетит мимо Земли со скоростью около 7,5 километров в секунду. Ученые отмечают, что если, по трагической случайности, от космического объекта отломится кусок, который упадет на Землю, то нанесет значительный ущерб в зоне удара.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с помощью инфракрасного излучения американским ученым удалось обнаружить скрытые от человеческих глаз татуировки на древнеегипетских мумиях. Точное их значение пока трудно назвать.